BARONISSI. TONY SINISCALCO (FDI): “DIMISSIONI DE BLASIO, ORA SI SCELGA CAPACITA’ E COMPETENZA”

“Con le dimissioni del Direttore De Blasio dal Consorzio Sociale Valle dell’Irno, dopo i tanti fallimenti lasciati sul territorio, i Comuni che fanno parte dell’Ente, a cominciare da quello di Baronissi, che ha la presidenza del Consiglio di Amministrazione, hanno un’occasione d’oro, da non sciupare: scegliere il nuoto Direttore, lasciando da parte le appartenenze politiche, ma basando la scelta sulle competenze e sulle capacità.” E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco.

“Le critiche che, nelle settimane passate”, continua Siniscalco, “abbiamo rivolto all’operato di De Blasio, evidentemente, erano fondate tanto da indurre lo stesso a rassegnare le dimissioni che, sia ben chiaro, non cancellano gli errori commessi in passato, attraverso una gestione clientelare dell’ente e con una scarsa attenzione ai reali bisogni sociali di un vasto territorio come quello della Valle dell’Irno”