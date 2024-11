REGIONALI 2025. DA NOCERA INFERIORE PRENDE FORMA LA LISTA DI FORZA ITALIA IN PROVINCIA DI SALERNO

Tonia Lanzetta, Consigliera Comunale di Nocera Inferiore, sarà candidata alle prossime Regionali dell’autunno del 2025 nella lista di Forza Italia in Provincia di Salerno. La conferma è arrivata questa mattina, direttamente dalle parole del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, ospite, proprio a Nocera Inferiore, di una iniziativa di partito, voluta ed organizzata dai rappresentanti di Forza Italia del Centro dell’Agro. In attesa di conoscere quali saranno le decisioni sul Comune di Scafati – dopo l’assoluzione del Sindaco Pasquale Aliberti – dall’Agro arriva la conferma della discesa in campo di Tonia Lanzetta che, dopo un lungo periodo di civismo, ha deciso, insieme ad altri consiglieri comunali di Nocera Inferiore, di aderire a Forza Italia e di accettare la proposta di candidatura per le prossime elezioni regionali in Campania.

