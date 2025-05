REGIONALI 2025. DE LUCA CONTRO FICO: “CAMPANIA MERCE DI SCAMBIO PER I DISOCCUPATI DELLA POLITICA”

“Il lavoro sulla sanità fatto in Campania è frutto di sacrificio e impegno e sarà tutelato fino in fondo. Impediremo che la politica politicante inquini o ritardi questo lavoro o ci faccia arretrare, costi quel che costi andrà avanti e la politica politicante non metterà le mani su questo, state sicuri”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento alla presentazione dei dati del monitoraggio sulle liste d’attesa della sanità campana relativi alle prestazioni-sentinella prime visite e diagnostica. “La Campania – ha detto De Luca – sarà il luogo che i cialtroni della politica considerano territorio come merce di scambio per disoccupati politici, rispetto a chi invece considera la politica come professione di militanza a tutela della povera gente. La Campania sarà luogo nazionale di scontro tra chiacchiere e sacrificio di chi lavora e combatte. La Campania è in Italia, non nell’Africa subsahariana, lo dico a chi non sa neanche dove sia la Campania pur scrivendo di noi. Nessuno si illuda, questo lavoro sarà portato avanti e sviluppato ulteriormente, lo difenderemo con le unghie e con i denti”.

Share on: WhatsApp