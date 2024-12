REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “DATA DISPONIBILITA’ COME CIRIELLI E ZINZI. ORA DECIDANO I PARTITI”

“Io ho dato la mia disponibilità, così come l’hanno data Edmondo Cirielli e Giampiero Zinzi ma la decisione finale spetta ai segretari nazionali. Qualunque cosa sceglieranno, noi la accetteremo, perché siamo classe dirigente. Siamo pronti a riconquistare la Campania e a restituirle una guida di centrodestra”. Così Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e coordinatore regionale del partito in Campania ha dato il via alla carica in vista delle elezioni regionali del 2025, durante il tradizionale incontro per gli auguri di Natale del partito. Nel delineare la strada verso le regionali, Martusciello ha fatto riferimento anche agli alleati: “La nostra disponibilità è chiara. L’ho consegnata ai segretari nazionali così come hanno fatto anche Edmondo Cirielli e Gianpiero Zinzi. È una sfida complessa, ma siamo pronti a combatterla con determinazione e visione”. Rivolgendosi ai tanti presenti, il coordinatore forzista ha invitato a sfruttare le festività per ricaricare le energie: “Vivete questi giorni fino al 2 gennaio riposandovi, perché poi dovrete indossare scarpette comode. Inizia una grande campagna elettorale, fatta di competenza, studio e lavoro sul territorio, per riconquistare la Campania e darle un presidente di centrodestra”. Martusciello ha affrontato temi chiave come la giustizia e la sicurezza: “La giustizia giusta è la madre di tutte le battaglie. Non possiamo accettare che in un Paese civile ci siano cittadini che subiscono anni di sofferenze per poi essere assolti perché il fatto non sussiste. Allo stesso tempo, dobbiamo alzare il livello di guardia contro l’immigrazione illegale che alimenta la criminalità e la camorra, devastando i nostri territori. Basta fare un giro attorno alla stazione di Napoli per vedere il degrado”. Concludendo il suo intervento, il numero uno degli azzurri campani ha lanciato un messaggio di speranza per i giovani: “Il nostro impegno è che nessun ragazzo debba più salire su un treno la domenica sera per cercare lavoro altrove. I nostri giovani torneranno a lavorare e a costruire il proprio futuro qui, in Campania. Questo è il nostro obiettivo e lavoreremo senza sosta per raggiungerlo”. Martusciello ha infine salutato i presenti con un caloroso augurio di Buon Natale: “Il 2025 sarà un anno cruciale per questa regione. Noi siamo pronti, con il vostro sostegno, a restituire alla Campania il futuro che merita”.

