ROSSELLA SESSA: “CON FULVIO MARTUSCIELLO PER UN 2025 DI SUCCESSI PER FORZA ITALIA”

“Con il nostro Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, questa mattina, a Napoli, abbiamo condiviso un momento di auguri per il Natale 2024 e per il nuovo anno, insieme a tutti i dirigenti regionali di Forza Italia. Con le amiche e gli amici della Campania, abbiamo ripercorso un anno difficile ma avvincente, ricco di impegni e di traguardi raggiunti grazie alla caparbietà delle donne e degli uomini che, oggi, in tutta la Regione, hanno deciso di sposare il progetto politico portato avanti dal nostro leader Antonio Tajani, nella scia di quella meravigliosa storia azzurra scritta, per anni, da Silvio Berlusconi.”

E’ quanto dichiara la già parlamentare di Forza Italia Rossella Sessa.

In qualità di Responsabile Regionale del Dipartimento per le Disabilità, quello che sta per chiudersi è stato un anno nel quale abbiamo lavorato per dare risposte concrete a tante famiglie che vivono una condizione di disagio. Il Governo ha dato alcune risposte importanti, c’è ancora tanto lavoro da fare ma sarà fondamentale avere il supporto degli altri Enti Locali, a cominciare dalla Regione Campania.