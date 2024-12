L’ANCI NAZIONALE DI GAETANO MANFREDI PRONTA A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCESSO VASSALLO

L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha deciso di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010. Questa decisione sottolinea l’impegno dell’associazione nella ricerca della verità e della giustizia per il “sindaco pescatore”, simbolo di dedizione e sacrificio per la sua comunità.

Il presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, ha ricordato Vassallo nel suo discorso finale all’Assemblea svoltasi a Torino, esprimendo la speranza che finalmente possa essere fatta giustizia. Manfredi ha sottolineato che ottenere giustizia per Vassallo significherebbe anche fare giustizia per tutti i sindaci che, come lui, si impegnano quotidianamente al servizio delle loro comunità, spesso con sacrifici personali enormi.