REGIONALI 2025. GIORNATA DI MOBILITAZIONE IN TUTTA LA CAMPANIA PER SINISTRA ITALIANA

Giornata intensa per Sinistra Italiana in Campania, con incontri e iniziative che segnano il percorso politico del partito verso le prossime sfide. Dopo l’importante appuntamento del 13 febbraio a Napoli, con il lancio della campagna “La Convergenza dei Diritti”, il confronto prosegue sui territori. L’evento napoletano ha rappresentato un momento di dialogo, ascolto e condivisione con le realtà cittadine che portano avanti battaglie fondamentali per i diritti, la giustizia sociale e la giustizia ambientale.

Oggi la mobilitazione continua con un doppio incontro ad Avellino e Salerno, dedicato alle conferenze organizzative. Un’occasione per rafforzare il radicamento del partito e costruire una strategia chiara in vista delle imminenti elezioni regionali.

Archiviata la discussione sul terzo mandato, il segretario regionale Tonino Scala ha indicato una linea netta: lavorare per una discontinuità, non solo nei nomi, ma soprattutto nelle scelte politiche. Troppo gravi i disastri di questi anni nei settori chiave della sanità, dell’urbanistica e dei trasporti per non proporre un cambiamento radicale.

In questa direzione, Sinistra Italiana Campania avvierà una campagna d’ascolto, centrata su queste tre macro-aree, per costruire un’alternativa credibile e radicata nelle esigenze reali della cittadinanza. Un percorso che parte dal basso, con l’obiettivo di restituire alla politica un ruolo di servizio e trasformazione concreta.

La sfida è aperta. La costruzione di un’alternativa passa dall’impegno collettivo e dalla capacità di dare voce ai bisogni delle persone. Sinistra Italiana c’è.