CASTEL SAN GIORGIO. SABATO 22 FEBBRAIO LA POSA DELLA PRIMA PIETRA PER IL TEATRO COMUNALE

L’opera incompiuta, ferma da 25 anni, sarà riconvertita e diventerà un grande teatro all’aperto con spazi a verde e servizi.

Sabato 22 febbraio alle ore 11.00 la cerimonia di posa della prima pietra.

«Il teatro comunale, dopo 25 anni di oblio, diventerà finalmente realtà.

L’ho sempre sostenuto e anche stavolta la mia giunta, con il supporto dell’ amministrazione tutta e della macchina comunale, ha portato a casa l’ennesimo grande risultato-dichiara soddisfatta il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Quando ormai sembrava tutto perduto, dopo un disastro politico ed uno scempio amministrativo ereditati dal passato, grazie al grande lavoro svolto dall’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto, con l’ausilio degli architetti comunali Carmine Russo e Antonella Mellini, l’eterna incompiuta di via Capuano,avrà, finalmente, una nuova vita-aggiunge il primo cittadino. Quel teatro dei sogni,ormai infranti, grazie alla caparbietà dell’assessore Sellitto e di tutta la nostra amministrazione, diverrà un altro fiore all’occhiello per Castel San Giorgio.

All’inizio sembrava una sfida impossibile, solo un sogno, ma non ci siamo mai rassegnati e così grazie ad un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a portare a casa un risultato insperato.

Noi alle chiacchiere di taluni, rispondiamo, come sempre, solo con i fatti» -conclude Paola Lanzara .