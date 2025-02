REGIONALI 2025. LA SETTIMANA DELL’INCONTRO DEL CAMPO LARGO: TUTTI ATTENDONO MISIANI

Si apre la settimana del primo incontro ufficiale, in Campania, dei rappresentanti del Campo Largo, o Campo Progressista come piace definirlo ai centristi, per la composizione della coalizione che affronterà la prossima tornata elettorale per le Regionali 2025. Tutto è nelle mani del Commissario Regionale del Pd in Campania Antonio Misiani che, dopo l’annullamento della riunione della scorsa settimana, convocherà i segretari regionali di Movimento 5 Stelle, Azione, Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra e degli altri piccoli partiti che compongono l’attuale maggioranza di De Luca.

Intanto, lo stesso Misiani, nel corso di alcune interviste, ha ribadito che la coalizione di centro sinistra, a prescindere dalla decisione della Corte Costituzionale sulla questione del Terzo Mandato, non sosterrà il nome di Vincenzo De Luca come candidato alla Presidenza della Regione Campania.