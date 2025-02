IL CASO DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA TODDE ARRIVA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Il Consiglio regionale della Sardegna discuterà martedì 18 febbraio la mozione sul conflitto di attribuzione Stato Regione legato alla decadenza della Presidente Alessandra Todde, pronunciata dal Collegio elettorale della Corte d’Appello di Cagliari. Lo ha confermato il presidente dell’Assemblea, Piero Comandini.

Il documento, in fase di definizione, sarà sottoscritto dai capigruppo di maggioranza e riguarderà l’applicabilità nell’isola della legge 515 del 1993, la stessa su cui si è basato il Collegio elettorale per contestare le spese della campagna elettorale della presidente.

La mozione impegnerà la Giunta a presentare ricorso alla Corte costituzionale per sollevare un conflitto di attribuzioni, con un termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Parallelamente, resta aperta la via del tribunale civile, dove Todde ha già impugnato la sanzione da 40mila euro e la decadenza. L’udienza è fissata per il 20 marzo.