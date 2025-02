PARCO NAZIONALE DEL CILENTO. STEFANO SANSONE INCONTRA I SINDACI DEL VALLO DI DIANO E POLICASTRO

Sabato 15 febbraio il sindaco di Ascea, Stefano Sansone, ha partecipato a due incontri istituzionali per discutere lo sviluppo del Progetto del Turismo Archeologico Europeo nel Cilento, un’iniziativa che coinvolge 44 Comuni con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e culturale del territorio.

Il primo incontro si è tenuto a Padula, ospite del sindaco Michela Cimino, con la partecipazione degli Amministratori del Vallo di Diano. Nel pomeriggio il confronto è proseguito a Roccagloriosa, ospite del sindaco Roberto Cavaliere, con gli Amministratori del Golfo di Policastro.

Nel corso delle riunioni, il sindaco Stefano Sansone ha ribadito l’importanza di una strategia condivisa tra i Comuni per costruire un’offerta turistica strutturata, capace di superare la stagionalità e valorizzare l’intero territorio cilentano. Si è discusso della necessità di individuare un modello di governance efficace, valutando le opzioni tra una Convenzione e un Accordo di Programma.

All’incontro hanno preso parte il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, l’assessore del Comune di Postiglione Luigi Di Matteo, la professoressa Antonia Serritella dell’Università di Salerno, il professor Nicola Femminella, la professoressa Giusy Rinaldi e il professor Renato Di Gregorio, che sta lavorando al dossier per il riconoscimento del Viaggio dei Focei come Itinerario Culturale Europeo presso il Consiglio d’Europa.

Il sindaco Stefano Sansone ha inoltre ricordato le collaborazioni internazionali già avviate da Ascea, come il gemellaggio con Foça in Turchia e l’adesione all’Itinerario Culturale Europeo della Via degli Ulivi, che rappresentano opportunità importanti per la promozione del territorio cilentano su scala internazionale.

L’iniziativa, che ha già ottenuto risultati negli ultimi due anni, punta a consolidarsi nei prossimi quattro anni con un investimento annuo di 250.000 euro. La Regione Campania ha già svolto due audizioni sul tema e sta valutando possibili forme di sostegno.

Il percorso di confronto continuerà il 27 febbraio con un nuovo incontro che coinvolgerà i Comuni del comprensorio degli Alburni e del Cilento centrale.