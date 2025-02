FRATELLI D’ITALIA VERSO LE REGIONALI: AL VIA LE DISPONIBILITA’ DEI TERRITORI PER UNA CANDIDATURA

Saranno i Coordinamenti di Zona, nei prossimi giorni, a comunicare al Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia i nomi di chi ha dato la propria disponibilità ad una candidatura per le prossime elezioni regionali in Campania. Un meccanismo che coinvolge la base del partito e che si concluderà con la consegna dei diversi curricula degli aspiranti candidati al Consiglio Regionale con il partito di Giorgia Meloni per le Regionali 2025.

Intanto è entrata nel vivo la stagione dei congressi di Fratelli d’Italia in tutto il territorio della Regione: già nel corso del passato fine settimana in numerosi comuni sono stati celebrati i congressi per l’elezione della nuova classe dirigente, al termine della campagna di tesseramento.

Sabato 22 Febbraio sarà la volta del Comune di Salerno, dove da tempo si alternano Commissari Straordinari: con il voto del prossimo fine settimana anche Salerno avrà un nuovo Portavoce di Fratelli d’Italia ed una nuova classe dirigente.