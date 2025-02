AVELLINO. CANTALAMESSA (LEGA): “GRAZIE AD AGENTI QUESTURA PER INTERVENTO RISSA EXTRACOMUNITARI”

“Complimenti agli agenti della Polizia di Stato della Questura di Avellino, che la notte scorsa sono intervenuti per sedare una maxi rissa tra extracomunitari nei pressi dell’autostazione della AIR. Grazie al loro intervento è stato evitato il peggio. Esprimiamo solidarietà all’agente rimasto ferito durante le operazioni di identificazione. Il rinvenimento di un ingente quantitativo di droga ci pone di fronte al consueto interrogativo: non sarebbe forse meglio tenere questi individui lontani dalle nostre città? Questo episodio è l’ennesimo frutto della politica dei porti aperti che la sinistra ha perseguito per anni. Meno filosofia e più sicurezza: ad Avellino, come in molte altre città, la vera priorità deve essere la sicurezza. La strada intrapresa dal governo e dalla Lega, con le sue proposte nel disegno di legge sulla sicurezza, va nella giusta direzione.” Così, in una nota, il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale del partito ad Avellino.

