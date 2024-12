REGIONALI 2025. GRIMALDI (MODERATI E RIFORMISTI): “FORZA ITALIA SMETTA DI ATTACCARE ALLEATI, FA IL GIOCO DI PD E DE LUCA”

“Forza Italia campana la smetta di dividere e attaccare il Centro Destra con dichiarazioni dannose e fuori luogo .Nelle prossime Regionali in Campania, l’unico avversario è il Centro sinistra che, con De Luca, negli ultimi 10 anni ha provocato disastri enormi nella sanità e nei trasporti pubblici. Continuare, in maniera imperterrita, ad attaccare i propri alleati serve solo a fare il gioco, riescono anche in questo , sia del PD che di De Luca, . Fratelli d’italia e Lega, in Campania, sono già al lavoro per una seria e concreta alternativa di Governo. Forza Italia Campania faccia, dunque, un salto di qualità, ponendo fine ad una fiume di parole utili che hanno l’unico scopo di fare perdere credibilità e favorire i nostri avversari politici.”

Così il Questore Massimo Grimaldi a nome del gruppo moderati e riformisti