REGIONALI 2025. I SINDACI IN CAMPO: DA SERVALLI A SOMMA, CI PENSA LA FRANCESE

In attesa di conoscere l’esito delle annunciate modifiche sulla Legge Elettorale per la Regione Campania, sono già in campo alcuni sindaci che, a prescindere dalla scadenza per le dimissioni, sono pronti ad affrontare la prossima tornata elettorale. In prima fila c’è il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli che, da tempo, ha annunciato la sua volontà di correre per un seggio all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Insieme a Servalli ci sarà, quasi certamente, il sindaco del Comune di Mercato San Severino Antonio Somma tentato dall’esperienza di una campagna elettorale difficile ma avvincente. Nelle ultime ore, da Battipaglia, rimbalza anche la voce di una possibile candidatura, all’interno della coalizione di centro sinistra, del primo cittadino Cecilia Francese.

Share on: WhatsApp