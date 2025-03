SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “COMPLIMENTI AI NOSTRI GIOVANI TALENTI PREMIATI DA DE LUCA”

“I complimenti piu’ sinceri a CARMINE APICELLA (karateka) e UMBERTO MENZIONE (danza sportiva), per l’ ottenimento di un grande riconoscimento da parte della Regione Campania del Presidente Vincenzo De Luca.

Questa mattina, infatti, insieme al Presidente VINCENZO DE LUCA, l’ Assessore Regionale LUCIA FORTINI ha consegnato 55 “Voucher Talenti” ad altrettanti giovani campani.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Un’iniziativa straordinaria della nostra Regione per sostenere i giovani talenti in vari ambiti: musica, arte, sport e molto altro.

Sono stati assegnati 55 voucher da 5.000 euro ciascuno a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 35 anni, per aiutarli a crescere, sviluppare le loro competenze e promuovere l’eccellenza.

Un’opportunità concreta per formarsi e aprirsi al mondo, grazie anche alla mobilità internazionale.

A questi 55 ragazzi ed in particolare ai nostri CARMINE ed UMBERTO vanno i piu’ sinceri complimenti ed un forte in bocca al lupo da parte dell’ Amministrazione Comunale per una carriera sempre piu’ florida e ricca di soddisfazioni ed un ringraziamento speciale per portare sempre piu’ in alto il nome del nostro paese.