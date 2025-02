REGIONALI 2025. IANNONE (FDI): “CENTRO SINISTRA CHIUDE DE LUCA IN ARMADIO MA VUOLE IL SUO SOSTEGNO”

“Ormai De Luca è stato mollato da tutti ma chi lo scarica, cioè lo stesso Pd, e chi diceva di essere all’opposizione, il Movimento 5 Stelle, vogliono il suo sostegno e quello di chi e’ stato con lui per dieci anni. Una gattopardesca operazione che evidenzia solo l’ipocrisia di un campo largo che e’ il camposanto della coerenza. Vorrebbero far credere ai cittadini che è cambiato tutto per non cambiare nulla. La vera alternativa è solo il centrodestra che puo’ portare il vero cambiamento e il buongoverno di Giorgia Meloni anche sui territori”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

