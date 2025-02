CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI: “NUOVO FINANZIAMENTO PER UNA SCUOLA DEL TERRITORIO”

Finanziato con 1.210.880,40 euro dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici) del Ministero dell’economia e delle finanze, il progetto dell’Amministrazione Servalli di trasformazione del plesso scolastico della frazione San Pietro, dell’I.C. “San Nicola”, in “edificio a energia quasi zero”.

Lo annuncia Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni.

Gli interventi previsti riguardano il miglioramento dell’isolamento termico dell’intera struttura, la sostituzione degli infissi, degli impianti di illuminazione e di climatizzazione con un avanzato sistema di controllo e gestione. Sarà, inoltre, installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia termica.

“In questi anni abbiamo messo in piedi un imponente lavoro di salvaguardia, ristrutturazione e ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico comunale che era praticamente al collasso per un importo di circa 10 milioni di euro – afferma il Sindaco Servalli – partendo dal completo rifacimento delle scuole di Santa Lucia e di Passiano che erano inagibili. Attualmente sono in corso i lavori alla Scuola Simonetta Lamberti di Pregiato, oltre al completo rifacimento delle palestre di San Lorenzo e Pregiato. A breve realizzeremo anche il “polinido” a via Carillo che comprenderà l’asilo nido e la scuola dell’infanzia”.