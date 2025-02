AZIONE SALERNO LANCIA L’ALLARME PER I DISSERVIZI NEL TRASPORTO PUBBLICO

“Il trasporto pubblico locale in provincia di Salerno è ormai allo sbando: cittadini e pendolari si trovano quotidianamente a fare i conti con attese interminabili, corse soppresse e fermate prive di servizi essenziali. Un problema che non solo penalizza chi si affida ai mezzi pubblici per lavoro, studio e necessità quotidiane, ma mina anche la fiducia nel sistema di mobilità sostenibile.”

Lo scrivono, in una nota, i rappresentanti provinciali di Azione, guidati dal Coordinatore Provinciale Rosario Pacifico.

Azione denuncia con forza questa situazione inaccettabile e chiede interventi immediati alle istituzioni competenti. I continui disservizi segnalati dai cittadini – tra cui l’assenza di autobus, biglietti pagati senza poter usufruire del servizio e fermate prive di pensiline adeguate – non possono essere più ignorati.

Chiediamo alla Regione Campania e agli enti locali di mettere in campo un piano straordinario per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e dignitoso.

In particolare, proponiamo:

• Miglioramento della frequenza delle corse, soprattutto nelle ore di punta, per evitare attese infinite.

• Implementazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale, con app e pannelli digitali alle fermate per informare i cittadini sugli orari effettivi.

• Miglioramento delle infrastrutture alle fermate, con pensiline, panchine e illuminazione adeguata per garantire sicurezza e comfort.

• Più trasparenza e comunicazione da parte delle aziende di trasporto, per aggiornare tempestivamente i cittadini su eventuali disservizi.

• Maggiori investimenti regionali nel trasporto pubblico, per modernizzare i mezzi, ridurre i guasti e garantire un servizio regolare.

Incentivare l’uso del trasporto pubblico rispetto ai mezzi privati è cruciale per ridurre le emissioni inquinanti e promuovere una mobilità sostenibile. Tuttavia, ciò può avvenire solo garantendo standard qualitativi elevati che rendano il servizio pubblico una scelta preferibile per gli utenti. È necessario un investimento significativo per modernizzare il parco mezzi, introducendo veicoli a zero emissioni, come previsto dalle normative europee che richiedono che tutti i nuovi autobus urbani siano a emissioni zero a partire dal 2035. Questo non solo contribuirà alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, ma migliorerà anche l’affidabilità e l’efficienza del servizio.

Inoltre, l’implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio in tempo reale e la comunicazione efficace con gli utenti aumenterà la fiducia nel sistema di trasporto pubblico, incoraggiando un cambio modale dai veicoli privati ai mezzi collettivi.

Questo approccio integrato è essenziale per affrontare le sfide ambientali e migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.

Azione si impegna a portare questa battaglia nelle sedi istituzionali affinché il diritto alla mobilità non venga più calpestato.

Stiamo valutando la possibilità di presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere conto di questa situazione e sollecitare un intervento concreto.

Il trasporto pubblico deve essere un servizio efficiente, non un’odissea quotidiana. Basta disagi, i cittadini meritano di più.