REGIONALI 2025. MASTELLA RILANCIA NOI DI CENTRO E PUNTA A 100.000 VOTI PER LA SUA LISTA

Clemente Mastella, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del partito-movimento Noi di Centro, è tornato a parlare delle prossime elezioni Regionali in Campania, confermando la sua intenzione di presentare la propria lista in tutte le Province della Campania ed annunciando che l’obiettivo del movimento è quello di raggiungere le 100.000 preferenze. Nessun riferimento, almeno per il momento, alla coalizione con la quale partecipare alle Regionali.

Il Sindaco di Benevento si mette, per cosi’ dire, sul mercato, in attesa di avere un quadro completo delle candidature e, secondo quanto affermato ieri in occasione dell’evento, di scegliere “secondo intelligenza”.