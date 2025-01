REGIONALI 2025. NOI MODERATI DA NAPOLI CONFERMA: “LISTE DI PARTITO IN TUTTE LE PROVINCE”

L’obiettivo è quello di presentare liste autonome, con il simbolo di partito, in tutte le Province della Campania, all’interno della coalizione di centro destra, in vista della prossima scadenza per le Regionali. E’ questo l’obiettivo al quale stanno lavorando, già da ieri sera, i dirigenti regionali di Noi Moderati: all’incontro a Napoli, al quale ha preso parte anche il parlamentare Pino Bicchielli, insieme ai rappresentanti di tutti i territori, è stato confermato anche l’impegno di tutti per una nuova campagna di adesioni al movimento che fa riferimento, a livello nazionale, a Maurizio Lupi.

