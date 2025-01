PELLEZZANO. AL VIA I LAVORI PER UN NUOVO ASILO REALIZZATO CON I FONDI DEL PNRR

Il Comune di Pellezzano si conferma leader, in tutta la Valle dell’Irno, per la capacità di intercettare i finanziamenti pubblici per la realizzazione o la messa in sicurezza di opere pubbliche, con una particolare attenzione al mondo della scuola, da sempre considerato fondamentale dall’attuale Sindaco Francesco Morra.

Sono in corso di esecuzione, a Pellezzano Capoluogo, i lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido da 36 posti, da attuare mediante la riconversione, previa ristrutturazione di un edificio esistente: un intervento finanziato con 720mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Un’altra dimostrazione” scrive il Sindaco Francesco Morra, “della capacità dei competenti uffici comunali a reperire fondi provenienti dal PNRR per convertirli in concrete opportunità di sviluppo del territorio, che si traducono anche in termini di incremento di livelli occupazionali, con l’impegno di realizzare strutture pubbliche al servizio della Comunità di Pellezzano.”