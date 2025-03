REGIONALI 2025. PARTITI E MOVIMENTI CON IL FIATO SOSPESO PER LA SOGLIA DEL 2,5%

Il sondaggio, pubblicato nella giornata di ieri dal Corriere del Mezzogiorno, ha riaperto, all’interno dei piccoli partiti e dei movimenti territoriali, il dibattito sulla possibilità di superare la soglia del 2,5% su base regionale, introdotta dalla nuova Legge Regionale della Campania, per accedere alla distribuzione dei seggi in Consiglio Regionale. Una asticella che, stando ai numeri forniti dal sondaggio, lascerebbe fuori dal Consiglio alcuni partiti importanti come Italia Viva di Matteo Renzi, il Psi di Enzo Maraio, Noi Moderati di Maurizio Lupi.

E’ vero che la campagna elettorale vera e propria non è ancora iniziata, ma è altrettanto vero che le ultime regionali hanno tracciato una strada che è quella della polarizzazione all’interno delle coalizioni del voto verso le forze politiche di maggiore forza: Partito Democratico nel centro sinistra, Fratelli d’Italia nel centro destra.