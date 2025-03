NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO QUESTA MATTINA PER IL VIA AL NUOVO ASILO NIDO

Questa mattina l’Amministrazione Comunale e il Sindaco Paolo De Maio hanno posto la prima del nuovo Asilo Nido Comunale di via Falcone.

Il progetto denominato “Demolizione ricostruzione con delocalizzazione in Via G. Falcone dell’Asilo nido comunale S. Anna” rientra nell’ambito del PNNR. Il Comune di Nocera Inferiore è stato ammesso a finanziamento per un importo totale di intervento 1.684.320,00 euro.

«La città di Nocera Inferiore avrà tre Asili nido comunali: non solo la struttura rodata di via Paolo Giovio e questa nascente in via Falcone, ma anche un nuovo presidio educativo per la prima infanzia in via Fiano. Non c’è segno più significativo della crescita di una città che quello della realizzazione di Asili Nido. Le strutture per la prima infanzia sono fondamentali per consentire alle giovani famiglie di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. Rispondiamo così all’esigenza di tante mamme e papà che potranno avere tre strutture di riferimento, dislocate in aree diverse della città. Abbiamo tenacemente individuato i fondi, seguito la candidatura e ora siamo beneficiari di un finanziamento che doterà Nocera Inferiore di scuole e strutture fondamentali, utilizzando la struttura già esistente ma non aperta all’utenza in zona Fiano e garantendo una presenza omogenea in tutto il territorio cittadino. Senza dimenticare i due finanziamenti per la realizzazione delle mense scolastiche alla Regina Mundi e alla Madre Teresa di Calcutta. Una città che vuole crescere comincia dalle scuole» afferma il Sindaco, Paolo De Maio.