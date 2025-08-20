REGIONALI IN CALABRIA. CENTRO SINISTRA VERSO IL M5S CON TRIDICO: “PRONTO A CANDIDARMI”

“Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza”. Lo scrive sui social l’europarlamentare del M5s Pasquale Tridico, confermando di aver dato la sua “disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione” Calabria, “perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita”. “È il tempo del coraggio – aggiunge Tridico -. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare”

