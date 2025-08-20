FRATELLI D’ITALIA A CASAL VELINO CON IL GAZEBO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Oggi pomeriggio a Marina di Casal Velino, alla presenza del Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, per una delle tappe della campagna estiva organizzata da Fratelli d’Italia dal titolo “Giustizia e sicurezza, non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni”.
Lo scrive la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. 

Una bella occasione di incontro per illustrare a cittadini e turisti i contenuti della Riforma della Giustizia e del Decreto Sicurezza approvati dal Governo Meloni.
Un ringraziamento ai nostri amministratori locali, dirigenti, militanti per la grande mobilitazione e ai numerosi cittadini per la partecipazione.

