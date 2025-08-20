IL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIUSEPPE DEL SORBO ADERISCE A NOI MODERATI

Il Consigliere Provinciale di Salerno Giuseppe Del Sorbo entra a fare parte, insieme all’ex Ministro Mara Carfagna, di Noi Moderati. L’annuncio è arrivato oggi, dopo che lo stesso Del Sorbo, nelle scorse settimane, avevano abbandonato la Lega di Matteo Salvini.

“La politica” scrive Del Sorbo, “non può più essere solo una questione di numeri o di alleanze, c’è la necessità di tornare ad un impegno autentico, fatto di ascolto e di responsabilità.
Ho deciso di vivere le istituzioni in prima persona e sono, da sempre, convinto che servire il territorio significa andare oltre gli interessi individuali, mettere da parte le divisioni lavorando con sincerità e lealtà per il bene comune. Ci saranno presto nuove adesioni. Sono al lavoro per condividere questo progetto con quanti decideranno di iniziare un percorso che sappia mettere al centro le persone, lavorando in maniera sinergica con i rappresentati istituzionali e con ogni singolo militante dell’intero territorio provinciale.”

