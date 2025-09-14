REGIONALI IN CAMPANIA. ATTESA PER DECRETO DE LUCA: 16 O 23 NOVEMBRE ? RESTA IL DUBBIO

Quella che si apre dovrebbe essere la settimana decisiva per la firma del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in calce al decreto per la fissazione della data per le Regionali. Restano, pero’, al momento un unico dubbio: 16 o 23 Novembre ? Una sola settimana di differenza ma De Luca, stando a quanto riferiscono i suoi piu’ stretti collaboratori, sarebbe intenzionato ad indicare il 23 Novembre per la data, forse per avere l’occasione, da Presidente in carica, di presenziare ad alcuni eventi in programma proprio tra il 16 ed il 23 Novembre.
Contro la data del 23 Novembre – che è l’anniversario dei 45 anni dal Terremoto del 1980 – nelle scorse settimane c’erano state la dichiarazioni del Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.
Non è, ancora, chiaro se De Luca voglia allinearsi, con la data delle elezioni, anche a Puglia e Veneto che, insieme alla Campania, non conoscono ancora la data del voto per le Regionali.