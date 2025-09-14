REGIONALI IN CAMPANIA. GIANPIERO ZINZI (LEGA): “CAMPANI NON VOTERANNO FICO MA BISOGNA FARE PRESTO”

“Agli alleati diciamo: Fico è il miglior avversario che il centrodestra potesse augurarsi, ma facciamo presto a scegliere chi guiderà la coalizione. Non c’è tempo da perdere, la gente non vuole votare Fico, espressione di una sinistra radicale e di un modello di approssimazione e incapacità politico-amministrativa. La Lega è pronta da tempo, non ci siamo mai fermati e il grande interesse dimostrato da tanti amministratori che si stanno unendo alla nostra squadra certifica il buon lavoro che stiamo facendo in Campania”. Lo ha dichiarato il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi questa mattina ai microfoni del TGR
Campania.

