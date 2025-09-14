CARFAGNA TROPPO INGOMBRANTE, BICCHIELLI VERSO L’ADDIO A NOI MODERATI

Il deputato Pino Bicchielli, eletto nel collegio maggioritario di Salerno nel settembre 2022, quale candidato unico di tutto il Centro Destra, è sul punto di lasciare Noi Moderati, il partito di Maurizio Lupi e di Mara Carfagna. E sarebbe stato proprio l’ingresso di Mara Carfagna nel partito, insieme ad una serie di nomine a lei collegata, a provocare la decisione di Bicchielli che, stando alle ultime notizie, potrebbe chiudere la sua esperienza all’interno di NM prima della scadenza delle elezioni Regionali, lasciando il cerino dell’appuntamento elettorale tra le mani della stessa Carfagna.

Probabile che Bicchielli trascorra qualche mese all’interno del gruppo Misto alla Camera dei Deputati, prima di annunciare l’ingresso all’interno di Forza Italia che, dalle elezioni del 2022, non ha il proprio parlamentare espressione della Provincia di Salerno.