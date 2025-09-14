BONACCINI FRENA CONTE: “ELLY SCHLEIN PUO’ ESSERE IL CANDIDATO PREMIER NEL 2027”

Chi guiderà il centrosinistra come candidato premier alle prossime elezioni “lo decideremo insieme a tutti gli altri. Ma io credo davvero sia inutile che discutiamo adesso. Dopodiché, per definizione la segretaria del più grande partito, del Partito democratico, ovviamente è una persona che può essere candidata a quel ruolo”.

Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a margine della festa dell’unità a Reggio Emilia.

“Ma oggi è presto, rischia di essere un dibattito davvero sfinente, mentre la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, non riesce più a curarsi io mi concentrerei su quei temi. Poi sapremo decidere anche quello, insieme a una coalizione che io spero fra due anni non faccia gli errori sciagurati che fece tre anni fa, quando la destra si presentò unita e noi ci dividemmo”, conclude.

