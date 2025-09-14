REGIONALI, NEL PD CI SONO NELLO FIORE, ALFONSO FARINA ED ANNARITA FERRARA

Arrivano, giorno dopo giorno, conferme ed indiscrezioni nella composizione della lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno, dove, molto piu’ che nelle altre province, i riflettori saranno accesi per verificare il dato elettorale, dopo l’indicazione di Piero De Luca quale nuovo Segretario Regionale del Pd in Campania. In lista, stando alle ultime notizie, c’è anche Nello Fiore, storico esponente della Lista Campania Libera che, alle prossime elezioni regionali, non ci sarà nella coalizione di centro sinistra. Per la Valle dell’Irno, alla fine, il nome che sembra essere stato scelto è quello dell’attuale assessore comunale di Baronissi Alfonso Farina che, tra le altre cose, avrà il compito di compattare tutto l’elettorale del Pd della Valle dell’Irno. Dal Comune di Nocera Inferiore, infine, arriva il nome di Annarita Ferrara, attuale Consigliere Provinciale del Pd, con il sostegno di tutta l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo De Maio.

