GIUSEPPE CONTE: “CON IL PD NON SIAMO ALLEATI, MA COSTRUIAMO UN PROGETTO POLITICO”

“Col Pd noi non siamo alleati, è diverso. Stiamo costruendo un progetto politico per mandare a casa Meloni. Dichiararsi preventivamente e pregiudizialmente alleato rischia di indebolire”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del ‘Fatto Quotidiano’ a Roma. “Noi non ci possiamo dichiarare alleati, noi siamo una forza diversa, abbiamo una vocazione diversa rispetto all’idea della Quercia con i cespugli intorno. La nostra tradizione è fatta di obiettivi strategici: detto questo, per noi è prioritario mandare a casa la MELONI”, ha sottolineato il leader dei pentastellati.”In questa esperienza che stiamo facendo per le Regionali, non stiamo dichiarando a priori che siamo alleati. Abbiamo lavorato regione per regione per costruire un progetto. Con fatica, volta per volta, abbiamo verificato se le nostre priorità venivano considerate, e se si trovava un candidato competitivo. Quando non si raggiunge questo risultato, ed è successo, non partecipiamo”, ha aggiunto Conte

Share on: WhatsApp