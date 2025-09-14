MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “NUOVI INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE”

A certificarlo sono i lavori di rinforzo strutturale eseguiti sull’edificio del capoluogo e destinati a garantire una maggiore tenuta in caso di sisma.

L’intervento complessivo, iniziato alcuni mesi fa, è stato completato in più step -ovvero con consegne parziali- al fine di non interdire l’intero istituto e non arrecare disagi alla didattica.”

L’intervento ha previsto una serie di opere di consolidamento eseguite nel rispetto delle più recenti Norme Tecniche per le Costruzioni.

Dal punto di vista strutturale ha riguardato, in particolare, il consolidamento di gran parte delle murature portanti, rinforzate con malte fibrorinforzate e tecniche innovative capaci di incrementare resistenza e durabilità delle pareti in tufo e laterizio.