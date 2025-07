REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI (FDI) LANCIA LA SFIDA: “PD E M5S INSIEME SOLO PER LE POLTRONE”

E’ un netto cambio di passo, un nuovo modo di comunicare che è già proiettato verso la campagna elettorale per le Regionali in Campania. Edmondo Cirielli, Vice Ministro agli Esteri, nome in pole position per la candidatura a Presidente della Regione Campania per il centro destra, muove un preciso attacco politico al Campo Largo.

“Pd e 5 Stelle” scrive Cirielli, ” si uniscono solo per difendere le loro poltrone. Altro che alleanza per i cittadini: è l’ennesimo patto di potere per restare a galla, senza visione né coraggio.

La Campania merita molto di più: sanità che funziona, servizi pubblici efficienti, infrastrutture moderne, ambiente tutelato, trasporti decenti.

Non serve un accordo tra vecchi apparati, serve un cambiamento radicale. E noi siamo pronti a guidarlo.”