DALLA POLITICA ALLO SPORT: ALFONSO BAVIERA (NOI MODERATI) ENTRA NEL MONDO DELLA PALLAMANO

Dalla politica allo sport: Alfonso Baviera, noto professionista della città di Salerno, esponente del Consiglio Nazionale di Noi Moderati, partito guidato da Maurizio Lupi che nella città di Salerno è rappresentata dall’avvocato Ciro Sammartino, nella sua qualità di coordinatore cittadino., da oggi entra nel mondo della pallamano.

Baviera, infatti, è il nuovo Presidente della squadra maschile di Pallamano Genea Lanzara, società che, quest’anno, partirà dalla serie B, con l’obiettivo di tornare ai massimi livelli, attraverso la valorizzazione del settore giovanile. “Ho accolto con entusiasmo la proposta di Mario Pisapia e Domenico Sica – ha dichiarato Baviera – perché credo fortemente nel potenziale ancora inespresso della Genea Lanzara. Pur avendo raggiunto importanti traguardi nel settore giovanile, il club può e deve fare un salto di qualità anche con la prima squadra. Ripartire dalla Serie B è una scelta ponderata, utile per riorganizzarci e costruire una struttura solida, sia tecnica che amministrativa. L’obiettivo è chiaro: in tre anni vogliamo riportare la Genea Lanzara ai vertici della pallamano nazionale, replicando anche al maschile i successi ottenuti con la pallamano femminile.”

Baviera raccoglie il testimone da Domenico Sica, presidente uscente, che dopo 13 anni di intensa attività continuerà a far parte della società nel ruolo di Direttore Generale. “Abbiamo costruito tanto partendo da zero – ha spiegato Sica – ma oggi servono nuove energie e nuove idee. È con questo spirito che ho deciso di fare un passo indietro, per permettere al club di proseguire con rinnovato slancio. Resterò attivo nella società, collaborando con il nuovo presidente Baviera, persona stimata e di grande esperienza sportiva. Sono certo che insieme sapremo affrontare le sfide future con la stessa passione di sempre.”