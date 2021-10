REGIONE CAMPANIA. IL BILANCIO 2022: LAVORI IN COMMISSIONE A PARTIRE DA FINE NOVEMBRE

Partirà non prima della fine di Novembre l’attività della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania per la redazione del Bilancio 2022. Come da prassi consolidata, il provvedimento, poi, arriverà, con la fiducia, in aula, per il voto entro la fine dell’anno ma intanto i partiti ed i gruppi consiliari già chiedono una maggiore partecipazione alle decisioni, rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Prima di procedere con lo schema di bilancio, per la Regione Campania sarà fondamentale comprendere l’entità dei trasferimenti statali e poi si inizierà a lavorare sulla parte meno blindata del bilancio che, per oltre l’80% copre i costi della sanità pubblica.

