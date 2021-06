Da lunedi’ 21 Giugno anche la Regione Campania finisce nella fascia con restrizioni pari a 0: zona bianca anche per la Campania che, dopo mesi di restrizioni orarie per gli spostamenti dei cittadini, torna alla normalità, senza alcun tipo di imposizione nel rientro in casa. Questo che si apre, dunque, sarà l’ultimo fine settimana con il coprifuoco alle 24:00 mentre da lunedi’ riapriranno anche alcune attività rimaste chiuse, come le Sale Scommesse.

