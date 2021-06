L’EUROPARLAMENTARE DI FDI SOFO A SALERNO INCONTRA GIUSEPPE FABBRICATORE

Tappa salernitana per l’europarlamentare del Gruppo CRE (Conservatori e Riformisti Europei) On. Vincenzo Sofo. Questa mattina, ad accoglierlo nella sede della Federazione di Fratelli d’Italia Salerno, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore e il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Alfonso Pepe. Fabbricatore, che ha portato i saluti dell’On. Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI) e del Sen. Antonio Iannone (Senatore e Commissario Regionale di FdI), ha dichiarato: “E’ stato davvero un piacere avere a Salerno l’onorevole Sofo che, nei giorni scorsi, ha ufficializzato la sua adesione a Fratelli d’Italia e coordinerà, per volontà della nostra leader nazionale On. Giorgia Meloni,

la Consulta per il Mediterraneo, un campo di azione fondamentale per la nostra proposta politica. Nel corso della sua visita, ci siamo soffermati a lungo a discutere dello scarso utilizzo dei fondi europei da parte di Governo e Regione Campania; delle infrastrutture annunciate ma mai completate; della disoccupazione sempre più crescente soprattutto tra i giovani e le donne; dell’emergenza sbarchi che, negli ultimi anni, ha coinvolto anche il porto di Salerno. Lo ringrazio per l’attenzione che ha voluto riservare oggi a Salerno e – conclude Fabbricatore – sono sicuro che, con la sua esperienza culturale e politica, si farà portavoce delle istanze anche dei salernitani al Parlamento Europeo”.