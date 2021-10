REGIONE CAMPANIA. VENERDI’ 15 OTTOBRE SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 15 alle ore 17 per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania, per l’esame della Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 44 del 26/08/2021. Bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2021–2023 – Assestamento e verifica degli equilibri, delle proposte di legge “Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti, percorso formativo per alimentaristi”, “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”, di disegni di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. All’ordine del giorno sono iscritte anche proposte di legge richiamate in Aula ai sensi dell’articolo 101 del Regolamento interno.

