SALERNO. GIUNTA, VERSO UNA SVOLTA: NAPOLI PUNTA SU DI UNA SQUADRA TECNICA

6 assessori, tra cui due donne per garantire il rispetto delle quote rosa, tutti di estrazione tecnica, tutti fuori dal novero dei potenziali eletti – in attesa di convalida – del Consiglio Comunale. Quella che era una idea si sta trasformando, proprio in queste ore, in realtà e cosi’ il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, per dare un segnale forte dopo le inchieste giudiziarie che hanno scosso l’ambiente politico salernitano, si prepara a varare una Giunta interamente tecnica. Una strada per abbandonare l’angolo del ring nel quale Napoli, da 48 ore, si trova chiuso ed una maniera concreta per dare il via alle attività amministrative vere e proprio dell’amministrazione comunale di Salerno. Gli eletti ? Poi si vedrà, anche perchè nella migliore delle ipotesi i nomi degli eletti saranno proclamati ufficialmente solo a fine ottobre. E di tempo, soprattutto in questa fase delicata, non se ne puo’ piu’ perdere: rimanere fermi darebbe un segnale negativo a tutta la città, coinvolgere la componente politica significherebbe andare oltre l’attività della magistratura, tutt’ora in corso.

