RIFIUTI A PERSANO. CERRUTI (CAMBIAMO): “I SINDACI DELLA ZONA HANNO GLI ATTRIBUTI”

“Sono convinto che i Sindaci del comprensorio di questa Valle del Sele abbiano gli attributi.

“Hanno messo da parte ogni ideologia politica e si sono stretti in un unico abbraccio come fratelli.

I Sindaci rappresentano la massima autorità per i Comuni, qualche volta il Popolo è obbligato a supportare le loro azioni ed a dare loro forza e non il coraggio che hanno già abbondantemente cacciato fuori a difesa di un’ identita’ orgogliosamente umile.”

Lo scrive il Coordinatore Provinciale di Cambiamo-Coraggio Italia Luigi Cerruti.

“Chi, come al sottoscritto, non ha potuto,per impegni lavorarivi ,partecipare in settimana ai presidi questa Domenica che verra’ renderà omaggio in primis alla storia di Persano e di Borgo Carillia e poi a tutta la

Provincia popolata da quei Salernitani caparbi e capaci di compiere talvolta imprese miracolose come sarà certamente questa. La battaglia è giusta. Senza paura.”