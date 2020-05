ROBERTO CELANO (FI): “VERIFICARE REGOLARITA’ DI VILLA POSEIDON DOPO INTERCETTAZIONI BONAVITACOLA”

Oggi, in Commissione Trasparenza, ho evidenziato che da una intercettazione telefonica, contenuta negli atti del procedimento ex Cirio di Castellammare, si farebbe riferimento ad abusi edilizi realizzati nella nota location di Villa Poseidon in via Gatto di Salerno risolti con l’intervento dell’onorevole Fulvio Bonavitacola. La signora “Paola”, gestore della Villa Poseidon e madre di Tristano Dello Ioio, Presidente del parco nazionale dei Monti Lattari per nomina del Governatore De Luca, riferisce ad un tale Adolfo di Castellammare: “Io ho realizzato grazie a lui la chiusura… la realizzazione di quella sala famosa abusiva che feci”. Risponde Adolfo : “se tu ben ricordi io fui quello che ti diedi il consiglio di BuonavitacolA…”, e Paola risponde: “so di Bonavitacola e all’epoca mi risolsero il problema”.

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Allo stato, evidentemente, non esiste alcuna ipotesi di reato e non è in dubbio la correttezza degli uffici e del politico in questione . E’ però nei compiti e doveri dei consiglieri comunali verificare e dimostrare la correttezza degli atti amministrativi e la trasparenza delle procedure alla luce della documentazione richiamata. Certi della regolarità di tutto quanto disposto dall’Amministrazione,

si è richiesto, pertanto, alla Commissione presieduta dall’Avv. Cammarota la verifica dei titoli urbanistici della struttura, nonché di acquisire dai dirigenti Cantisani e Pelosio, per i loro settori di riferimento, tutte le istanze ricevute dall’Amministrazione negli ultimi 10 anni ed i riscontri e gli atti prodotti relativamente alla villa Poseidon.