ROCCAPIEMONTE. OPPOSIZIONE ALL’ATTACCO DEL SINDACO PAGANO: “UN NATALE SENZA LUCI”

«A Roccapiemonte un Natale senza luci…a parte l’illuminazione pubblica che continua ad essere accesa anche di giorno e le luminarie installate da privati.

Quest’anno l’amministrazione Pagano ha davvero superato se stessa-dichiarano in una nota i consiglieri comunali di minoranza Luisa Trezza, Giuseppina Polichetti, Giovanni Adinolfi e Giuseppe Ciancio- probabilmente, per non fare torto a nessuno, negli anni scorsi venivano illuminate almeno le strade e le piazze principali, quest’anno ha preferito non installare neppure una lucina.

Dal centro alle periferie neanche una misera luminaria natalizia.

Abbiamo atteso fino a metà dicembre inoltrato,manca ormai una settimana a Natale, immaginando o forse addirittura sperando nel solito ritardo della macchina amministrativa, ed invece – continuano i quattro consiglieri comunali di minoranza – lo spirito natalizio che si respira nel nostro paese, ad oggi, è dovuto unicamente all’iniziativa privata a cui vanno il nostro plauso e la nostra riconoscenza.

A Roccapiemonte, per gli addobbi natalizi, occorre ringraziare unicamente le associazioni, i cittadini ed i commercianti che si sono tassati ed hanno abbellito alcune strade e piazze, è il caso di parte di piazza Zanardelli dove sempre i privati hanno installato una bella pista di pattinaggio, di via Pascarelli, piazza Aldo Moro, piazza Gaetano Polichetti e palazzo Marciani, tutto il resto, invece, è desolatamente al buio.

E la giunta Pagano

cosa ha fatto?

Cosa ha organizzato l’amministrazione comunale per rendere più liete le festività natalizie, per sostenere ed incentivare il commercio che ormai a Roccapiemonte sta morendo e che dicevano di voler rilanciare?-si chiedono nella nota i consiglieri comunali Trezza, Polichetti, Adinolfi e Ciancio-. Assolutamente nulla!

Anche gli eventi natalizi, di cui ovviamente si sono intestati la paternità, sono tutti stati organizzati da privati.

Nel cartellone, pur di riempire,oltre agli strafalcioni che hanno trasformato una gara di ornitologia in gara di ornitorinchi,ignorando l’esistenza di questo piccolo mammifero semi acquatico endemico dell’Australia, hanno inserito persino una celebrazione liturgica, mancava poco che vi mettessero anche le messe o i pranzi di Natale intestandosene l’organizzazione.

Ancora una volta assistiamo, delusi,

al fallimento di una amministrazione che non ha la forza neppure di mettere una lucina davanti al municipio o per il corso principale del paese.

Sfidiamo a trovare un’amministrazione comunale che abbia fatto peggio di questa di Roccapiemonte.

Avremmo sperato, se non altro, che con i soldi risparmiati, sarebbero stati previsti bonus o sgravi in bolletta per famiglie in difficoltà, pensionati che stentano ad arrivare a fine mese e per giovani coppie, insomma un Natale di austerity per una buona causa.

Ed invece, anche quest’anno, solo ipocrisia, bugie e aumenti.

Almeno dicessero la verità, una volta tanto, e spiegassero ai rocchesi perchè quest’anno il Comune non ha installato neppure una lucina di Natale. Fiat lux, in tutti i sensi» – concludono nella nota i consiglieri comunali di minoranza.

