ROCCAPIEMONTE. ROBERTO FABBRICATORE: “UN NUOVO FINANZIAMENTO PER IL MONDO DELLO SPORT”

“Dall’Autorità Garante per l’infanzia arriva un importante riconoscimento per il Comune di Roccapiemonte che ha ottenuto il finanziamento, nell’ambito del Progetto L’INCLUSIONE SOCIALE NELLO SPORT, per un programma che si terrà sul territorio comunale e che vedrà coinvolti i nostri giovani”. Ad annunciarlo è Roberto Fabbricatore, Vice Sindaco di Roccapiemonte con delega allo Sport. “La grande capacità progettuale dei nostri tecnici”, continua Fabbricatore, “ci ha consentito di accedere all’ennesimo finanziamento pubblico che, insieme al mondo delle associazioni sportive, porterà sul territorio del Comune di Roccapiemonte, importanti iniziativa per la promozione dell’attività sportiva e per la valorizzazione degli impianti esistenti. E’ l’ennesima sfida che abbiamo vinto, con il Sindaco Pagano e con tutta la squadra di Governo, per portare avanti la nostra azione amministrativa, finalizzata, come sempre, a fare diventare Roccapiemonte la città di tutti e la città dello sport”

