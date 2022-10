ROCCAPIEMONTE. TREZZA E POLICHETTI CHIEDONO CHIARIMENTI SU PALAZZO MARCIANI

Le sottoscritte consigliere comunali del Partito Democratico Luisa Trezza e Giuseppina Polichetti, preso atto dell’avvio della manifestazione di interesse per l’alienazione dei locali Foresteria siti al secondo piano del palazzo gentilizio comunale denominato “Palazzo Marciani”, esprimono il loro disappunto rispetto ad una scelta politica che contrasta fortemente ed inequivocabilmente con lo spirito con il quale questo Comune acquisì al patrimonio lo storico immobile, ottenendo cospicui finanziamenti volti alla ristrutturazione e alla ricerca di una funzione di servizio per la nostra comunità e l’intera Valle del Sarno.

Apprendere che è vostra intenzione sottrarre parte del palazzo al patrimonio pubblico per destinarlo ad un utilizzo privato, è solo la manifestazione di una chiara incapacità ed inadeguatezza politico -amministrativa che da anni fate subire a questo paese sempre a vantaggio di posizioni di parte, che nulla hanno a che vedere con l’autentico e puro interesse collettivo. La scelta di destinare i locali “Foresteria” ad attività privata, svendendo la storia dell’intero palazzo e delle sue funzioni pubbliche e sociali, evidenzia tutta l’inadeguatezza del vostro agire politico. L’assenza nell’indicare percorsi virtuosi che mettano a sistema l’intera struttura, guardando all’intera comunità di “Casali”, sta impoverendo culturalmente e socialmente il nostro territorio. L’alienazione di “questo bene” rappresenta, pertanto, un nuovo fallimento politico che questa amministrazione consegue, distaccandosi ed isolandosi rispetto alle dinamiche di sviluppo locale che quotidianamente si presentano alla Politica. Fa specie leggere che l’unico modo trovato da questa amministrazione per valorizzare un bene pubblico, nella fattispecie il Palazzo Marciani, è quello di fittarlo a privati “per – si legge nell’avviso -favorire l’insediamento di attività che valorizzino l’offerta commerciale e la fruizione del sistema urbano centrale”. In parole povere si concede in locazione un immobile comunale perché non si hanno idee, progetti e capacità, anzi volontà di valorizzarlo attraverso politiche sociali legate anche a frequenti opportunità offerte con l’utilizzo di fondi Regionali, Nazionali ed Europei nonché dai Piani di Zona che, indirizzati bene dalla Politica, possono favorire attività molto più nobili di quella attuata per “la valorizzazione del Palazzo Marciani”.