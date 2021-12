ROSARIO DANISI (CAMPANIA LIBERA): “PROVINCIA TORNA AD ASSUMERE, UN GRANDE RISULTATO”

“Grazie al prezioso lavoro, portato avanti dalle ultime amministrazioni provinciali, guidate prima da Giuseppe Canfora e poi da Michele Strianese, la Provincia di Salerno tornerà ad assumere personale, in un momento molto importante per la storia del nostro paese, quando c’è bisogno di tecnici e di figure altamente professionali per la presentazione dei progetti per il PNRR”. Rosario Danisi, Consigliere Comunale di Nocera Superiore ed oggi candidato alle Provinciali 2021 con la lista Campania Libera, guarda con fiducia al futuro dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino.

“A nessuno, me compreso, piace questo sistema elettorale ma è quello in vigore e va attuato: l’obiettivo è quello di portare, in Consiglio Provinciale, uomini e donne in grado di rappresentare i territori della nostra Provincia ma anche capaci di collaborare, in perfetta sinergia, con il Presidente e con gli Uffici Tecnici per ottenere il massimo dai futuri finanziamenti che il Governo e l’Unione Europea metteranno a disposizione del nostro Paese”.