ROSSELLA SESSA (SISTEMI URBANI): “UOMO-DONNA, PER COLMARE GAP FONDI PNRR E AGENDA 2030”

“Sono intervenuta al convegno “Discriminazione sul lavoro e divario retributivo di genere”, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Napoli.

Nel mio intervento ho affrontato il tema della parità di genere, sul quale l’Italia si dimostra ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei, raccontando anche la mia esperienza personale: ho infatti perso il lavoro al settimo mese di gravidanza e, dopo aver ottenuto il reintegro per via giudiziaria, sono stata esclusa da ogni percorso di crescita.”

Lo scrive Rossella Sessa, Presidente della società Sistemi Urbani dal suo profilo Linkedin.

Per colmare questo divario ci sono strumenti come l’Agenda 2030 e il PNRR, che mirano a ridurre il gender gap in ambito lavorativo ed economico. È fondamentale, inoltre, promuovere la sensibilizzazione nelle scuole per condividere la responsabilità familiare e ridurre l’impatto della child penalty, che colpisce principalmente le donne.

Oggi, in seguito alla nomina a Presidente di FS Sistemi Urbani, voglio lanciare un messaggio chiaro: la parità non si concede, si riconosce.