SALERNO. ALLA LOCANDA TANCREDI LA PRESENTAZIONE DEL PREMIO LAS MARIPOSAS

La VI° edizione del Premio Las Mariposas si svolgerà il prossimo 25 novembre-Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne-, dalle ore 10, presso il Teatro Ghirelli di Salerno. Il Premio viene promosso ed organizzato dall’Associazione italo-dominicana Paifa-www.associazionepaifa.com, con sede a Salerno, che lavora da anni per l’integrazione e la condivisione della cultura della Repubblica Dominicana con quella italiana valorizzando l’operato, in particolare delle donne dominicane immigrate, con progetti sociali e culturali. Il Premio Las Mariposas nasce per ricordare il sacrificio delle tre sorelle Mirabal, denominate le Las Mariposas-Le Farfalle che il 25 novembre 1960 furono trucidate a Santo Domingo dal tiranno Rafael Leonida Trujillo.

Relatori dell’incontro stampa sono stati: Gaetana Falcone-Assessore Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Janet Bautista Gomez, presidente dell’Associazione Paifa, Chiara Tancredi, proprietaria del ristorante Locanda Tancredi e referente Miss Chef per Salerno e provincia. Sono intervenuti: le componenti del comitato organizzativo del Premio Las Mariposas che sono Anna Maria Vitale, Anna Serlinga, Pina Sozio presidente di giuria del Premio, Rina Picella; Anna Martulano, dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico”Calcedonia De Filippis” di Salerno e l’avvocato Antonia Provenza del centro di ascolto Las Mariposas a Salerno.