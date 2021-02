SALERNO. AMATRUDA E GATTO: “GRAZIE AL CONSIGLIO COMUNALE PER OK AD USCA PEDIATRICA”

“Un grazie sentito al Sindaco di Salerno ed all’intero Consiglio Comunale che ha approvato, all’unanimità, l’ordine del giorno sull’istituzione dell’Usca pediatrica”. Così l’avvocato Manuel Gatto ed il giornalista Gaetano Amatruda, che con il professore Aniello Salzano, avevano lanciato la proposta.

“L’assise comunale – dicono Gatto ed Amatruda dell’Associazione ‘Andare Avanti- ha dimostrato grande sensibilità, anche grazie all’azione incisiva del consigliere Dante Santoro che per primo si è battuto per portare l’argomento in Aula. Ora l’auspicio e’ che l’Asl e la Regione possano avviare le procedure necessarie”.

Per i rappresentanti dell’Associazione, con la ripresa delle attività in presenza nelle scuole e con il numero dei contagi che non cala, è necessario prevedere un’Usca Pediatrica in città, coinvolgendo Asl, medici pediatrici di famiglia e personale sanitario del Ruggi.

“La tutela dei più piccoli – dicono Amatruda e Gatto – è atto di civiltà”.

Per i promotori dell’idea, sullo sfondo, si apre anche la possibilità di rilanciare, nell’ottica della tutela dei bambini, anche il dibattito sulla creazione di un reparto di terapia intensiva neonatale e pediatrica presso il nosocomio cittadino più volte sollecitato dai membri della predetta Associazione.